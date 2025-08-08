Netanyahu oo sheegay in uu doonayo in Israa’iil ay gacanta ku dhigto dhammaan Gaza
Golaha wasiirrada Israa’iil ayaa ansixiyay qorshe lagu doonayo in lagula wareego magaalada Gaza, sida uu sheegay xafiiska ra’iisul wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu.
Go’aanka ayaa la isku raacay ka dib markii golaha wasiirada ay si aqlabiyad ah u ansixiyeen qorshahan.
Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa in tallaabadani ay tahay halis isla markaana ay ka dhalan karto “cawaaqib xun, qoysaska la haystayaashana waxay ka cabsi qabaan inay khatar geliyaan ehelkooda.
Ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegantay iyadoo Israa’iil ay wajaheyso cadaadis caalami ah oo isa soo taraya, oo ay ku jiraan xulafadeeda, si loo soo afjaro dagaalka Gaza oo ay u oggolaadaan gargaar badan oo dhulka la marsiiyo.