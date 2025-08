Dunida oo ka qaylisay muuqaallada la-haystayaasha Israa’iil ee Qaza oo la soo bandhigay ayagoo macluulaya

Hoggaamiyayaasha reer galbeedka ayaa cambaareeyay muuqaalada la-hayste u dhashay Israa’iil oo macluul ka muuqato kaas oo fidiyow looga duubay Qaza. Hay’ada Laanqeyrta Cas ayaa ku baaqaday in loo ogolaado sidii ay ku gaari lahaayeen la-haystayaasha.

Xoghayaha arrimaha dibadda UK, David Lammy, ayaa ku tilmaamay “sawirada la- haystayaasha oo loo adeegsanayo dacaayada in ay tahay wax laga naxo”, waa in lagu sii daayaa “shuruud la’aan”.

Hoggaamiyayaasha Isra’iil waxay ku eedeeyeen Xamaas in ay la-haystayaasha gaajo geliyeen.

Garabka hubeysan ee Xamaas way beeniyeen in ay si ula kac ah gaajo u geliyeen maxaabiista iyagoo sheegay in la-haystayaasha la siiyo waxa ay dagaalyahanadooda iyo dadweynaha kale cunayeen intii ay socotay gaajada Gaza.