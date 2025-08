Aniga xitaa ma ogi halka lagu keydiyay yuraaniyumta: Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan

Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Araqchi ayaa sheegay in xitaa uusan garanayn halka lagu hayo yuraaniyumta la horumariyay ee laga saaray xarumaha nukliyeerka Iiraan.

Waa in la xusuustaa in ka dib dagaalkii ay la galeen Israa’iil iyo weerarradii Maraykanku ku qaaday xarumaha nukliyeerka ee Iiraan, saraakiisha Iiraan waxay ku andacoodeen in yuraaniyumta hodanka ah laga saaray xarumahaas ka hor weerarrada.