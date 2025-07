𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐇𝐞𝐞𝐫 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐆𝐮𝐫𝐦𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐀𝐛𝐚𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐇𝐚𝐲’𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐟𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐞𝐞 𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐰𝐥-𝐠𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝

Guddiga heer Qaran ee Gurmadka Abaaraha ayaa maanta kulan muhiim ah la qaatay Hayโ€™adaha Samafalka ee Caalamiga ah iyo kuwa Maxalliga ahee ka hawl-gala Jamhuuriyadda Somaliland. Kulankan ayay ujeedadiisu ahayd sidii iskaashi buuxa looga yeelan lahaa dardar-gelinta Gurmadka Abaaraha ka jira dalka.

Kulankan ayaa diiradda lagu saaray qiimaynta heerka abaarta, ogaanshaha baahiyaha biniโ€™aadannimo ee deg-degga ah, iyo xoojinta iskaashiga lagu wajahayo saamaynta Abaaraha ee ka jirta deegaannada ay sida adag abaaruhu ugu habsadeen.

Kulanka waxa ka hadlay xubno ka tirsan Guddida Heer Qaran ee Gurmadka Abaaraha iyo xubno ku hadlayey afka Hayโ€™adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxalliga ah, kuwaasi oo dhammantood hoosta ka xarriiqay in ay lagama maarman tahay in si wadajir ah oo qorshaysan loogu gurmado dadka ay Abaarahu saameeyern.

Guddigu waxa ay Hay’adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxalliga ah u sheegeen baaxadda iyo saameynta Abaaraha, qorshaha Qaran ee wax lagaga qabanayo xaaladaha degdegga ah ee Abaaraha, iyo kaalinta wax-ku-oolka ah ee ay Hayโ€™aduhu ka qaadan karaan Gurmadka Abaaraha.

Dhinacyada ayaa isku raacay in la xoojiyo iskaashiga, la is dhaafsado xogta muhiimka ah, lana hubiyo in gurmadku gaadho bulshada ugu nugul. Waxa sidoo kale la isla qaatay in la dhiso hannaan is-faham iyo hawlgal mideysan oo joogto ah.

Waxa xusid mudan in Hayโ€™adda PHARO FOUNDATION ay Guddida Heer Qaran ku wareejiyeen 1,000 Booyadood oo biyo ah, taasi oo noqonaysa

taakuuladii ugu horraysay ee ay PHARO ugu talo galeen Gurmadka Abaaraha.

Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi, ahna Guddoomiyaha Guddida Heer Qaran ee Gurmadka Abaaraha oo kulanka soo xidhay ayaa Hayโ€™adaha Caalamiga ah iyo kuwa Maxalliga ah ku adkeeyay in ay qaataan kaalintooda Gurmadka Abaaraha, si gargaar loola gaadho dadka tabaaleysan.

Sidoo kale, Madaxweyne ku-xigeenka JSL waxa uu mar kale ku celiyey baaq ku wajahan Bulshada Caalamka iyo Shacabka Somaliland (gudaha iyo dibeddaba) si gurmad iyo gargaar biniโ€™aadannimo oo waxtar leh loogu fidiyo dadka reer Somaliland ee ay abaartu saameysay.