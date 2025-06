Israa’iil: “Muddo dheer ayaan qorsheyneynay inaan Iiraan weerarno”

Milateriga Israa’iil ayaa sheegay in ay isku diyaarinayeen weerar ka dhan ah Iiraan muddo sanado ah.

Taliyaha guud ee ciidamada Israa’iil Eyal Zamir ayaa sheegay in diyaargarowgu uu ahaa “si qarsoodi ah” bilihii la soo dhaafay.

Waxa uu ku andacoodey, isaga oo aan bixin tafaasiil dheeraad ah, in hawlgalku “ay suurta galiyeen in la hagaajiyo xaaladaha hawleed iyo kuwa istiraatijiyadeed” iyo in dib u dhigista ay noqon lahayd mid khatar ah maaddaama buu yiri ay xaaladda uga sii dari karto oo ay Israa’iil waxyeello u gaysan karto.