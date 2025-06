Trump oo dadka ku nool Tehran ugu baaqay inay degdeg uga baxaan

Markii hore, Benjamin Netanyahu ayaa shalay dadkii ku noolaa qaybo ka mid ah Tehran ugu baaqay inay ka baxaan, kaddibna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa sheegay in โ€œqof walbaโ€ uu si degdeg ah uga baxo caasimadda.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump fariintiisa uu ku sheegay in dadka ku nool Tehran ay “si degdeg ah” uga baxaan waxa ay ujeedadeedu tahay in lagu muujiyo farriin ah in Iran ay tahay inay si dhaqso ah miiska wadahadalka u timaado, sida uu ilo ka tirsan Aqalka Cad u sheegay warbaahinta CNN ee Mareykanka.