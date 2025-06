Trump oo Israa’iil ka codsaday in aanay dilin Hoggaamiyaha Ruuxiga ah ee Iran

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa la sheegay inuu ka codsaday Israa’iil in aanay dilin Hoggaamiyaha Ruuxiga ah ee Iran, Ayatullah Cali Khumayni, sida ay saraakiil Mareykan ah u sheegeen wakaaladda wararka Reuters.

Trump ayaa ku dhiirrigeliyay labada dhinac ee dagaallamaya in ay heshiis gaadhaan, wuxuuna sheegay inuusan taageersanayn in la waxyeelleeyo hoggaanka sare ee Iran, maadaama Iran aysan ilaa hadda dilin muwaadin Mareykan ah.

“Iran ilaa hadda ma dishay qof Mareykan ah? Jawaabtu waa maya. Ilaa ay taas sameeyaan, ma raadin karno in aan beegsanno hoggaankooda siyaasadeed,” ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Trump oo la hadlay Reuters.

Waxay sidoo kale sheegeen in saraakiisha sare ee Mareykanka ay si joogto ah xidhiidh ula lahaayeen madaxda Israa’iil tan iyo markii ay Israa’iil bilowday weerarro xooggan oo ay ku qaaday Iran, si ay u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka.

Saraakiisha la hadlay Reuters oo laba ahaa ayaa sheegay in madaxda Israa’iil ay Mareykanka u sheegeen in ay helayaan fursado ay ku dili karaan Khumayni, balse Madaxweyne Trump uu si buuxda u diiday in xilligan la beegsado hoggaankaasi. “Waxaan aaminsanahay in aan samayn doono waxa noo wanaagsan, Mareykankuna wuu og yahay waxa uu danihiisu ku jiraan,” ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiishaasi.

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa u sheegay Fox News in weerarradoodu ay yihiin kuwa loogu talagalay in xukunka lagaga tuuro xukuumadda Islaamiga ah ee Iran, si isbeddel siyaasadeed uga dhaco dalkaas.