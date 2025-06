Marines-ka Mareykanka oo isku diyaarinaya in loo daabulo Los Angels

Saraakiil xog-ogaal ah oo ay soo xigatay wakaaladda wararka reuters ayaa sheegay in ciidanka lagu rigeeyey xeebta Seal Beach oo qiyaastii 50 Km koonfur uga beegan magaalada Los Angels. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump uu horay u amray in 700 ka mid ah Marines-ka fadhigoodu yahay California la geeyo magaalda Los Angels.