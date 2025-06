Ukraine oo sheegtay inay soo riday diyaarad casri ah oo Ruushku leeyahay

Ukraine ayaa sheegtay inay soo ridday diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay oo ah nooca Su-35 ah. Weli ma jiro wax war ah oo ku saabsan in kani uu ahaa iska horimaad xaga cirka ah oo ay ku lug lahaayeen diyaaradaha Ukraine, ama in ciidamada cirka Ukraine ay adeegsadeen nidaamka difaaca hawada am lidka diyaaradaha.