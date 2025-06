Ruushka iyo Ukraine oo ku guuldareystay in la gaaro heshiis xabad joojin ah

ahaa ee lagu wada hadashiinayo Ruushka iyo Ukraine, isla-markaana ay labada dhinac yeeshaan, markii ugu horreysay muddo saddex sano ah.

Wada hadalkan ayaa daba socday mid kale oo labada dhinac ay 16-kii bishii May ku yeesheen dalkaasi Turkiga, si xal loogu helo dagaalka Ukraine.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan ayaa dhexdhexaadinayay wada hadalkii Isniintii oo ka dhacay Magaalada Istanbul, iyadoo wafdiga Ukraine uu hoggaaminayay Wasiirka Difaaca, Rustem Umerov, halka dhinaca Ruushkana uu horkacayay Vladimir Medinsky, oo ah La taliyaha Madaxweyne Vladimir Putin.

Ujeedka kulankan ayaa ahaa in labada dhinac ay ka heshiiyaan dagaalka Ukraine oo bilowday, markii Ciidamada Ruushka ay ku duuleen dalkaasi 24-kii bishii February ee sanadkii 2022, ha yeeshee ay shuruudaha labada dowladood wiiqeen in la gaaro heshiiskii aadka loogu baahnaa.

Wafdiga Ruushka ayaa sheegay in keliya ay heshiiska nabadda aqbali doonaan, haddii Kyiv ay ka tanaasusho qayb ka mid ah dhulkeeda oo Moscow ay horaan ku dhawaaqday in la qarameeyay.

Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in Moscow ay shuruud ku xirtay in la joojiyo dagaalka, oo ah in Ukraine ay ka tanaasusho Jasiiradda Crimea oo Ruushku uu la wareegay sanadkii 2014 iyo afar kale oo ka mid ah gobolada dalkaasi.

Baarlamaanka Ruushka ayaa bishii October ee sanadkii 2022 cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in Gobolada Donetsk, Luhansk, Kherson iyo Zaporizhzhia ay si rasmi ah uga mid noqdaan dhulweynaha Ruushka, taasoo ay Kyiv ka hortimid.

Ergada Ukraine ayaa ku celiyay inaysan aqbali karin shuruudda Ruushka, maadaama ay la mid tahay, sida iyaga oo is dhiibay oo kale.

Ciidamada Ruushka ayaa dagaalka ku qabsaday boqolkiiba labaatan (20%) oo dhulka Ukraine ah, iyadoo Kyiv ay diidan tahay in ay ka tanaasusho dhulkaasi laga qabsaday.

Wada hadalka ayaa socday hal saac oo keliya, waxayna wufuuddu ku guuldareysteen in laga faa’iideysto in la gaaro heshiis xabad joojin ah, maadaama aanay jirin cid sheegi karta goorta la isugu iman doono wada hadalka xiga.

Inkastoo aan la gaarin heshiis xabad joojin ah, haddana labada dhinac ayaa ku heshiiyay in la is dhaafsado maxaabiista dagaalka, gaar ahaan kuwa ay da’doodu ka yar tahay 25-ka sano iyo meydadka 12,000 oo askari, oo ah askarta ku dhimatay dagaalka.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa kulankan ku tilmaamay mid aad u wanaagsan, waxaana uu sheegay inuu rajeynayo in uu kulan isugu keeno Madaxweyneyaasha Ruushka, Vladimir Putin, Ukraine Volodymyr Zelensky iyo Mareykanka Donald Trump.

Madaxweyne Trump ayaa muddooyinkanba dhiggiisa Ruushka ku cadaadinayay in Moscow ay ogolaato in xabad joojin laga sameeyo dalka Ukraine.

Madaxweyne Zelensky ayaa dalbanayay in ugu yaraan la xaqiijiyo xabad joojin muddo bil ah, oo ay taageereen Trump iyo hoggaamiyeyaasha reer Yurub, laakiin aanu Putin soo dhaweyn.