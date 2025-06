Xamaas oo Maraykanka ku eedaysay in uu u eexanayo Israa’iil

Taas bedelkeeda, sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in kooxdu ay si wanaagsan uga jawaabtay soo jeedinta, ayna raadinayso in wax laga beddelo, iyada oo aan la sheegin nooca ay yihiin. Dhanka kale, Bassem Naim, oo ah hogaamiyaha Xamaas, ayaa sheegay in Xamaas ay Witkoff la gaadhay isfahan, balse Israa’iil ay diidday dhammaan qodobadii lagu heshiiyay. Naciim ayaa beeniyay in ay kooxdu diidday soo jeedinta Witkoff, isaga oo sheegay in jawaabta Israa’iil ay kasoo horjeedo wixii lagu heshiiyey.