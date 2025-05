QM oo dalbanaysa gargaar dheeraad ah oo la gaarsiiyo dadka Qasa ku gaajeysan

Laakiin wuxuu sheegay in “tijaabada dhabta ah” ay tahay in QM ay heli karto gargaar dheeraad ah, ka dib xannibaadda 11-ka toddobaad ah ee Qasa saarneed.

Waxa uu sheegay in Qaramada Midoobay ay “ka dalbanayso” in dunidu “ay nagu taageerto” in ay Israa’iil ku riixdo in ay u ogolaato gargaar dheeraad ah oo gaara dadka “gaajaysan”.