Trump oo sheegay inay ku dhow yihiin heshiis laga gaaro Nukliyeerka Iiraan

Mareykanka ayaa ku adkeystay in Iiran ay tahay in ay meesha ka saarto tayeynta Yuraaniyaamka si ay uga hortagto in dalka uu sameysto hubka Nukliyeerka , inkasta oo Iiran ay ku adkeysaneyso in dhaqdhaqaaqeeda Nukliyeerka uu yahay mid nabadeed.