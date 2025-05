Kenya Maxkamad amartay in xildhibaan hore oo Afgaanistaani ah ​​loo gacan geliyo Mareykanka

Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa ogolaatay in loo gacan geliyo Mareykanka Xildhibaan hore oo ka tirsanaa Baarlamaanka Afgaanistaan ​​Haji Abdul Zaher Cqaadir. Mr qaadir ayaa wajahaya eedeymo la xiriira in uu maleegayay in uu dalka soo geliyo daroogo iyo in uu hub haysto.