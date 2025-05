“𝐈𝐬𝐛𝐞𝐝𝐞𝐥𝐤𝐢𝐢 𝐌𝐚 𝐖𝐚𝐱𝐚 𝐮𝐮 𝐍𝐨𝐪𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐭𝐨𝐨𝐲𝐚𝐝𝐢𝐢 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐃𝐡𝐢𝐠𝐨 𝐗𝐚𝐟𝐢𝐢𝐬 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢 𝐋𝐞𝐞𝐲𝐚𝐡𝐚𝐲” Wasiir hore Dr. Cabdiweli Suufi.

Bulshadu waxay ka sugaysay xukuumadda Waddani in ay hirgeliso ballanqaadkoodii sida โ€˜Kobcinta Maamul Wanaagga.โ€™ Nasiibdarro, tallaabooyinka noocan ah waxa ay muujinayaan in halkii laga horumarin lahaa hayโ€™adaha dowliga ah, la doorbiday in la siyaasadeeyo xafiisyadii loogu talogalay in ay u adeegaan dhammaan shacabka.”