Hadal uu yidhi Trump oo ka careysiiyay Israa’iiliyiinta

Hadal ka soo yeeray madaxweyne Trump oo la xiriira tirada dadka Israa’iil ee Qasa lagu haysto ayaa dhaliyay caro badan oo qoysaskooda ah. Wuxuu sheegay in 21 ka mid ah 59-ka qof ay nool yihiin, halka qoysaska oo soo xiganaya ilo rasmi ah ay ku adkeysanayaan in tiradu ay tahay 24.

Qoysaskan ayaa ka dalbaday dowladda Israa’iil in si rasmi ah loo caddeeyo, iyagoo ku eedeeyay inay qarisay xogta, waxayna soo cusboonaysiiyeen baaqooda ku aaddan xabbad-joojin ilaa laga soo deynayo dhammaan la haystayaasha.

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa Arbacadii isna shaki galiyay saddex qof oo ka mid ah dadka lagu haysto Marinka Qasa, ka dib markii ay soo baxeen warar is khilaafaya oo iyaga ku saabsan.

Waxaan hubnaa in 21 la haystayaal ay nool yihiin, ma jiro wax khilaaf ah oo arrintaas ku saabsan,” Netanyahu ayaa ku yiri muuqaal uu soo dbartiisa Telegram.

“Marka waxa hubaal ah in 21 ay nool yihiin, laakiin cidna ka tagi mayno, saddexda soo hartay ama dhammaan kuwa kale,” ayuu raaciyay.

Horay, kanaalka 12-aad ee Israa’iil ayaa ugu warramay in isku-duwaha arrimaha maxaabiista iyo dadka maqan, Gal Hirsch, uu sheegay in 59 qof wali la haysto, kuwaas oo ay ka mid yihiin 24 nool iyo 35 la dilay oo la xaqiijiyay aqoonsigooda. Hirsch wuxuu xusay in 54 ka mid ah ay yihiin Israa’iiliyiin halka 5 kale ay wataan dhalashooyin dalal kale.