Jordan oo mamnuucday ururka Ikhwaanul Muslimiin

Xoghayahii guud ee IAF, Wael Saqqa, wuxuu ku adkaystay in xisbigu si xor ah u madaxbannaan yahay, isagoo sheegay in “aan xiriir la lahayn urur kale.”Sannadkii 2020, maxkamadda sare ee Jordan ayaa go’aan ku gaartay in la kala diro ururka Ikhwaanul Muslimiinka, sababtoo ah ma aysan dhameystirin habraaceeda sharciga ah.

Waxaa lagu eedeeyay in ay haysteen walxaha qarxa iyo hub, gantaallo ay sameeyeen, in ay qariyeen hal gantaal oo diyaar u ahaa in la rido, mashruuc ay ku farsameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo in ay dad ku tababareen dalka Urdun iyo dibadda.