Madaxweynaha Ruushka oo hanjabaaddii Trump kadib sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo jeediyay wadahadal dhexmara dalkiisa iyo Ukraine, markii ugu horreysay tan iyo markii uu dagaalka billowday. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayaa isna dhankiisa ku adkaysanaya in Ukraine ay diyaar u tahay wadahadal kasta oo lagu joojinayo weerarada lagu hayo dadka rayidka ah.

Putin oo la hadlayay Telefishinka Qaranka Ruushka, ayaa sheegay in dagaalku uu dib u bilowday ka dib markii uu hakad ku yimid saacdo xabad-joojin ah kadib, wuxuuna sheegay in Moscow ay u furan tahay qorshe kasta oo nabadeed, ayna filayaan in Kyiv-na ay diyaar u noqoto arrintaas.