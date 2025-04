Maraykanka oo ay ‘suuragal’ tahay in uu ka baxo dedaalkiisii gaadhidda heshiis nabadeed

“Ma sii wadi doonno dadaalkan toddobaadyo iyo bilo badan. Sidaa darteed, waa in si degdeg ah — waxaana uga hadlayaa maalmo — aan u go’aansannaa haddii heshiis la gaadhi karo toddobaadyada soo socda iyo in kale” ayuu yidhi Rubio oo ka hadlayay magaalada Paris kaddib kulan uu la yeeshay madaxda Yurub iyo kuwa Ukraine.

Afhayeenka Kremlin-ka, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga gaadhay heshiis nabadeed balse xidhiidhkooda Washington uu yahay mid adag. Wuxuu intaas ku daray in Ruushku uu doonayo in uu xalliyo khilaafka iyadoo la ilaalinayo danahiisa. Wuxuu sidoo kale sheegay in Moscow ay weli u furan tahay wadahadalka ay la leedahay Mareykanka.