Aljeeriya oo masaafurineysa 12 sarkaal oo ka tirsan safaaradda Faransiiska

Jean-Noel Barrot ayaa intaa ku daray in ay xiriir la leedahay dacwad lagu soo oogay saddex qof oo Aljeeriya ah oo ku sugnaa Faransiiska Jimcihii, kuwaas oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal ka tirsan qunsuliyadda.

Barrot waxa uu Algeria ku booriyay in ay “iska dayso” cayrinta wuxuuna sheegay in Faransiisku uu diyaar u yahay “in uu si degdeg ah uga jawaabo” haddii ay doonayan in horey loo socdo.