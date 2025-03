Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta dhagax dhigay saddex Ceel Biyood oo laga hirgelinayo Gobolka Sanaag.

Ugu dambeyntii, Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay in loo baahan yahay in nabada Ceerigaabo si weyn looga wada sheeqeeyo, isla markaana la soo dhaweeyo dadka ka maqan magaalada, waxaanu xusay in ay dadku is cafiyaan maddaama lagu gudo jiro Bishii Barakaysnayd ee Ramadaan