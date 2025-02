Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Kulan gaar ah la yeeshay weriyaha caanka ah ee warbaahinta CNN, 𝐌𝐫. 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐃𝐞𝐟𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬

Madaxweynuhu waxa uu weriyahan caanka ah ku bogaadiyey kartida, hufnaanta iyo aqoonta suxufinnimo ee uu soo bandhigay, taasoo sahashay in ay Somaliland caalamka gaadhsiiiso qaddiyadeeda, himiladeeda iyo xaqa aaya-ka-tashiga Shacabka Somaliland.

Madaxweynuhu wuxuu uga mahad naqay fursadda qaaliga ah ee ay siiyeen in Jam. Somaliland ay ka qayb-gasho shirkaa Caalamiga ah, taasoo Somaliland fursad wacan u siisay in ay Beesha Caalamka la wadaagto doodeeda iyo qaddiyada madax-bannaanideeda, oo uu wakhti Madaxweynaha JSL si faahfaahsan ugu soo bandhigay sooyaalka taariikhiga ah ee Somaliland iyo xaqa ay u leedahay in ay noqoto dal madax bannaan oo ka mid ah ummadaha xorta ah.