Israa’iil oo qorsheynaysa in milatari ahaan iyo mukhaabaraad ahaanba ku qabsato deegaan cusub gudaha Suuriya

Masuuliyiin sare oo Israa’iiliyiin ah ayaa laga soo xigtay in Israa’iil u baahan tahay joogitaankeeda Suuriya, iyadoo gudaha ugu sii dhaadhacaysa illaa 15 km (9.3 Mile) si ay damaanad ugu hesho in aanay u suurtagalin kooxaha taageersan maamulka cusub in gantaallo ku soo ridaan dhulka sare ee buurraha golan.