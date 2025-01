Weerar ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay New Orleans

Mareykanka ayaa baaraya in weerarkii arbacada ka dhacay New Orleans ee dadka ku dhinteen uu xiriir la leeyahay qaraxii ka dhacay isla maalintaas bannaanka hotelka Trump ee Las Vegas.

Madaxweyne Biden ayaa ku tilmaamay xaaladda mid jilicsan, wuxuuna sheegay in baaris ay socoto. FBI-da ayaa aaminsan in ninka jirsiiyay gaariga dad badan New Orleans uusan aheyn kaligiis aheyd.