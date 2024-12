Maamulka cusub ee Suuriya oo digniin u diray Iran

Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Suuriya ayaa uga digay Iran in ay “fawdada ku faafiso” Suuriya. Asaad Xassan al-Shibani ayaa sheegay in Tehran ay tahay in ay ixtiraamto rabitaanka shacabka Suuriya ee ah in ay iska fogeeyeen nidaamka Asad ayna xaqiijiso madax banaanida iyo amaanka dalka.