Mareykanka oo rajo ka muujinaya in colaadda Qasa xal loo helo

Ergeyga Mareykanka ee ka qeyb qaatay wada xaajoodka xabad joojinta Israa‘iil iyo Xisbullah ayaa sheegay in heshiisku uu furi karo heshiis kale oo lagu soo afjarayo dagaalka Qasa. Amos Hochstein ayaa BBC-da u sheegay in xabad joojinta Xisbullaah iyo Israa‘iil ay ka dhigan tahay in Xamaas ay hadda kali ku tahay colaadda Bariga Dhexe, halka Israa’iil aysan hadda ku qasbaneyn inay la dagaalanto laba dhinac.