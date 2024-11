Hoggaamiyaha Mexico oo Donald Trump u jawaabtay sheegtayna mowqifkeeda ku aaddan tahriibayaasha

Madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ayaa u muuqata mid ka hor imaanaysa aragtida madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo faafiyay war ku saabsan in labadoodu ay gaareen heshiis lagu joojinayo socdaalka soo galootiga ee xadka Mareykanka.

Sheinbaum ayaa si degdeg ah uga jawaabtay hadalkaas waxaana ay ku celisay mowqifka Mexico in aanu ahayn in la xiro xuduudaha, balse ay tahay in wax laga qabto tahriibka iyada oo la ixtiraamayo xuquuqul insaanka.