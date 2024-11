Goob-joogayeyaashii Caalamiga ee doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in si guul ah ku soo dhamaatay doorashadii Somaliland, waxaanay soo jeediyeen talooyin la xidhiidha in la horumariyo hannaanka doorashada iyo in la sameeyo diiwaan gelin joogto ah