Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in maamul goboleedyada khilaafku kala dhaxeeyo ay wadahadal la galayaan

Madaxweyne Xasan oo u hadlayay qaab u u muuqday in howshaan xallinteedu u taallo madaxda guudahaan dowladda federaalka ah, ayaa tilmaamay in xitaa si ay ula hadlaan madaxdan ay u diyaar u yihiin in loogu tago deegaannadooda, haddii iyagu oggalyihiin in ay u yimaadaanna ay arrintaa ka dalbanayaan.