Mareykanka oo digniintii ugu adkeyd u jeediyay Israel

Dowladda Mareykanka ayaa Israel ka dalbatay in ay si degdeg ah wax uga qabato xaaladda bani’aadantinimo ee Marinka Gaza, haddii kalena ay Washington hoos u dhigi doonto taageeradeeda Tel Aviv.

Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ka dalbaday in ay muddo 30 maalmood ah sare ugu qaaddo helitaanka gargaarka bani’aadantinimo ee Gaza.

Washington ayaa Hoggaamiyaha Israel la wadaagtay, haddii aysan taasi dhicin in Mareykanku uu dhimi doonto taageeradiisa militari ee Israel.

Mareykanka ayaa farriintan ugu sheegay Israel warqad uu u diray maamulkaasi, ayna ku saxiixnaayeen Wasiirada Arrimaha Dibadda, Antony Blinken iyo Gaashaandhigga Lloyd Austin.

Hay’adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa qaylo dhaan ka muujiyay dhibaatooyinka bani’aadantinimo ee ka jira dhulka go’doonsan, ka dib markii ay Israel qaadday tallaabooyin dheeraad ah, oo ay isku hortaageyso kaalmada bani’aadantinimo ee la gaynayo Marinka Gaza, gaar ahaan qaybaheeda waqooyi.

Xafiiska Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Isniintii sheegay in Israel ay waddo colaad, iyadoo aan tixgelineynin nolosha iyo ammaanka ee dadka rayidka ah.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller oo gelinkii dambe ee Talaadadii shalay ka hadlayay digniinta ay u jeediyeen Israel ayaa sheegay inay doonayaan in ay si degdeg ah wax uga bedesho, una hagaajiso xaaladda bani’aadantimo ee Gaza.

“Waxa aan aragnay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waa in heerka gargaarka bani’aadantinimo aan la sii waarin. Dhab ahaantii waxay hoos uga dhacday in ka badan boqolkiiiba konton (50%), halkii ay joogtay. Marka Wasiir Blinken oo uu wehliyo Wasiir Austin waxay u maleeyeen inay ka kooban tahay in loo caddeeyo Dowladda Israel in ay jiraan is bedelo ay u baahan yihiin in ay mar kale sameeyaan.” Ayuu yiri Matthew Miller.

Mareykanka ayaa muddooyinkanba dunida kala kulmayay cambaareyn ku aaddan taageeradiisa indha la’aanta ah ee Israel iyo inaanu kula xisaabtameyn masiibada bani’aadantinimo ee gacan ku sameyska ah ee ka jirta Marinka Gaza.

Mareykanka waa dalka ugu weyn ee taageerada militari iyo midda maaliyadeedba siiya Israel, waana dalka joogtada ah ee ku difaaca Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, taasoo siyaasad ahaan Israel ka caaweysay inay si joogta ah ugu xadgudubto xeerarka caalamiga ah, iyadoo isku haleynaysa cidda gadaal ka taagan.

Digniintan ayaa lagu sheegay tii ugu adkeyd ee Mareykanka uu u jeediyo Israel.

Mareykanka waa dalka ugu tunka roon xulafada reer galbeedka ee Israel ku ilaaliya Bariga Dhexe.