Dawlada Jabuuti waxay donaysaa in wada-hadal lagu dhameeyo khilaafkii kala dhaxeeyay Eritrea.

Ergeyga joogtada ah ee Jabuuti u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu dhamaystiro hannaanka caadiga ah ee ay la yeelanayaan dalka ay jaarka yihiin ee Eritrea, isla markaana ay ka go’an tahay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka jira iyadoo lagu salaynayo sharciga caalamiga ah. #UNGA79 .