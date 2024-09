Madaxweynaha Iran oo sheegay in aysan Ruushka hub ka iibin

Madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian ayaa sheegay in dowladiisa aysan wax hub ah u dirin Ruushka tan iyo markii uu xukunka qabatay bishii August.

Waxa uu intaa hadalka ku daray in Iran iyo Ruushku ay xaq u leeyihiin in ay sii wadaan xiriirkooda, waxaana uu sheegay in dagaalka Ukraine uu yahay mid ay dabada ka riixayaan wadamada NATO.