Maxamed: “Shan maalmood ayaan badda ku dhex jirnay qaarkeen xitaa xanuunno daran ayaa ku dhacay”

Doon ay la socdeen muhaajiriin ka socdaalay Afrika oo doonayay in ay ka soo galaan qaaradda Yurub dhinaca Spain ayey soo badbaadiyeen dhawaan ciidamada Morrocco.

Waxa uu sheegay in doonta loogu tala galay ilaa 80 ruux balse ay ku raaceen 115 ruux taasina ay keentay in culeys iyo dhibaato badan ay dhacday.

Maxamed Amiin waxa uu sheegay in hadda uusan dooneyn in uu dalka dib ugu laabto isla markaana uu safiirka Soomaaliya u ballan qaaday in ay degenaasho heli doonaan.