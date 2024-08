Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya “Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Soomaalida ayaa howlahooda caadiga ah ka dhigtay inay sii ballaadhiyaan khilaafaadka”

Hadalka Taye Atskeselassie ayaa ku soo beegmay maalmo ka dib markii xukuumadda Addis Ababa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay gacansaar la yeelanayso kooxo dibadda ah oo aan la magac dhabin ujeedkooduna yahay in ay gobolka khalkhalgeliyaan. Xilli lagu wado in Soomaaliya uu ka bilowdo howlgal cusub oo nabad ilaalin ah.