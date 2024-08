Namibiya oo xannibtay markab looga shakiyay in uu hub-u-wado Israa’iil

Wasiirka cadaalada Namibia Yvonne Dausab ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in markabka la joojiyay sababtoo ah waxa uu sitay walxo qarxa oo loo waday Israel.

Kooxaha xuquuqda ayaa ka digay in Namibia ay ku lug yeelan karto xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha haddii ay u ogolaato in markabka uu ku soo xirto.

Lama garanayo sababta uu markabku u doonayay in uu ku soo xidho, laakiin maraakiibta ku jirta safarrada dhaadheer ayaa u badan in ay u istaagaan sahayda, nasinta ama in ay dejiyaan ama rartaan.