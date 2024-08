Tallaalka cudurka Furuqa Danyeerka Mpox oo lagu wado inuu soo gaadho Afrika

Toban kun oo dhoos, oo la dalbay ka hor inta uusan cudurka dillaacin, ayaa lagu wadaa in maanta uu gaaro dalka Nigeria. Waxaa jiray baaqyo ku saabsan in la dedejiyo jawaab calami ah oo laga bixiyo cudurkan ‘Mpox’.

La-taliye ka tirsan Ururka Caafimaadka Adduunka, Professor Helen Rees, ayaa BBC u sheegtay in ay tahay in si degdeg ah loo oggolaado sharciyeynta daawooyinkan. W-H-O waxay horay ugu dhawaaqday qorshe lix bilood ah oo lagu xakameynayo fiditaanka cudurka mpox.