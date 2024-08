Wada hadalada nabadda ee Qaahira oo qarka u saaran inay burburaan

Wada hadalada nabadda Magaalada Qaahira ee xalka loogu raadinayo colaadda Marinka Gaza ayaa qarka u saaran inay burburaan, ka dib markii dhinacyadu ay diideen inay tanaasulaan.

Toddobaadkan ayaa loo ballansanaa in wada hadalada ay ka sii socdaan Magaalada Qaahira, ka dib markii wejigii hore ay ka qabsoomeen Magaalada Doha ee dalkaasi Qatar. Inkastoo uu qorshuhu ahaa in wada hadalada ay ka sii socdaan Doha, haddana Israel ayay dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ku waafaqeen in wejiga labaad lagu qabto Caasimadda Qaahira.

Miiska ayaa waxaa hadda saarnaa hindise cusub oo Jimcihii ay soo bandhigeen Masar, Mareykanka iyo Qatar, si loo soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee ka soconaya Marinka Gaza.

Waxa haatan mad madowga ku keenay qabsoomidda wada hadalada Qaahira waa halka ay Israel iyo Xamaas ka kala joogaan nooca uu noqonayo heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga.

Diidmada labada dhinac iyo tanaasul la’aanta jirta ayaa adkeynaysa in la gaaro amaba la dhameystiro heshiiska loo baahan yahay.

Xamaas ayaa ku gorgortameysa in si buuxda loo soo afjaro dagaalka, in Ciidamada Israel ay ka wada baxaan qaybaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza iyo inay iyagu soo qortaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga sii daayo xabsiyada Israel.

Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu oo gadaal ay ka taagan yihiin Wasiirada xagjirka ah ee axsaabta midigta fog ku metela xukuumaddiisa ayaa doonaya xabad joojin ku-meel-gaar ah, in Ciidamada Israel ay ku sii sugnaadaan Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza & Masar iyo halka lagu magacaabo Netzarim, oo ah goobta ay Militariga Israel ku xadidayaan isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza, si marka maxaabiista la is dhaafsado ka dib ay ciidamadu u sii wadaan dagaalka ay doonayaan in lagu wiiqo cududda militari ee Ururka Xamaas.

Isbahaysiga midigta fog ee wax ka soo dhisay xukuumadda wadaagga ah ayaa ku gorgortamaya inay ridi doonaan xukuumadda uu Netanyahu hoggaamiyo, haddii ay aqbasho xabad joojin waarta, tanina waxay dhibaato ku tahay mustaqbalka siyaasadeed ee Netanyahu.

Netanyahu ayaa dantiisa ka dhex arka in dagaalku uu sii socdo, inkastoo uu culeys ka haysto xulafada Israel ee Mareykanka iyo Yurub, si loo soo afjaro colaaddan.

Haddii si dhakhsa ah loo soo afjari dagaalka, Netanyahu ayaa waxaa dib ugu bilaaban doonta dacwad uga furan maxkamad ku taala Israel, oo la xiriirta eedeymo musuq-maasuq oo loo haysto.

Maxkamadeyntan ayaa dib loogu dhigay inta uu socdo dagaalka lagu riiqmay ee Gaza, waana asbaabta labaad ee Netanyahu khasabka kaga dhigeysa inaanu taageerin dhameystirka heshiiska xabad joojinta.

Mareykanka ayaa la eegaya tallaabada xigta ee uu qaadi karo, si loo dhaqaajiyo qorshaha xabad joojinta Gaza iyo sii deynta la haysteyaasha Israeliyiinta, oo ay ku jiraan kuwo haysta dhalashada Mareykanka.

Diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan Bariga Dhexe ayaa laga soo xigtay inay lagama maarmaan tahay in cadaadiska lagu kordhiyo Netanyahu, si looga hortago isku dhacyo waaweyn oo gobolka ka dhaca.

Diblomaasiyiinta ayaa quus ka muujinaya suurtagalnimada in wada hadalada ay Khamiista illaa Jimcaha ay ka qabsoomaan Qaahira, isla-markaana ay guuleystaan.

Fallanqeeyeyaasha ayaa qaba in ay suurtagal tahay in la qabto wada hadalo aysan qayb ka ahayn Xamaas, balse aan wax natiijo ahi laga fileyn.