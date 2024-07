Madaxweynaha Kenya oo sheegay cidda uu ku tuhunsan yahay inay maalgalinayso dibadbaxyada

Dibadbaxayaasha dhalinyarada ah ayaa dalbanayay in aan la meelmarin miisaanayada 2024 oo ay sheegeen in ay ku jireen canshuuro kordhin aad u sareysa. Madaxwaynaha yaa diiday in uu saxiixo hindisa sharciyeedkaasi isalamarkana kala diray golihisa wasiirada