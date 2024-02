Biden oo u xaqiijiyay Zelensky in Maraykanku u diri doono 60 bilyan oo doolar oo gargaara

Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyay dhiggiisa Ukraine in 60 bilyan oo gargaar milatari ah ay wadada ku soo jirto.

Arintan ayaa wali u baahan in uu ansixiyo congress ka Maraykanka, laakiin Biden ayaa u sheegay Zelensky in uu ku kalsoon yahay in la ansixin doono.

Zelensky ayaa goor sii horeysay jeediyay dalab degdeg ah oo dhinaca hubka ah, haddii kale ay soo fool leedahay musiibo yurub ka dhacda.

Maraykanka ayaa muujiyay sida ka bixitaanka ciidamada Ukraine ee magaalada Avdiivka ay u keentay taageero la’aanta congress ka.

“Ciidanka Ukraine waxa lagu qasbay in ay ka baxaan Avdiivka kaddib markii askarta Ukraine ay rasaastu gabaabsi ka noqotay, sababtoo ah saadka oo sii yaraanaya taas oo ka dhalatay taageero la’aanta Congress-ka,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Aqalka Cad.

Horraantii toddobaadkan, Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa ansixiyay $95bn (£ 75bn) xirmo gargaar shisheeye ah – oo ay ku jirto $60bn oo loogu talagalay Ukraine – kaddib bilo loolan siyaasadeed ah. Balse waxa ay wali wajaheysaa loolan culus oo ka socda aqalka Congress-ka, halkaas oo xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay ku kala qeybsan yihiin arinka.