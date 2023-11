Boqollaal qof oo xaramka u socday oo diyaaraddii siday laga celiyay Sacuudiga

In ka badan 170 qof oo u dhashay dalka Nigeria ayaa laga soo celiyay dalka Sacuudiga Isniintii kadib markii mas’uuliyiinta Sacuudigu ay kala noqdeen dal ku galkii sida ay baahiyeen warbaahinta gudaha.

Wararka ayaa sheegaya in 264 qof oo rakaab ah oo ka soo ambabaxay magaalooyinka Lagos iyo kano ee dalka Nigeria, la siiyay fiisaha laguna samaeyay baaritaan intii aaney diyaaradda raacin.

Si kastaba ha ahaatee waxaa la wariyay in dhamaan dadkaas dal ku galka lagala noqday intii ay hawada ku jireen

Warka ayaa intaas ku daraya in markii ay gaareen dalka Sacuudigaay mas’uuliyiinta dalkaasi diideen in dadkaas ay diyaaradda ka dagaan isla markaana waxaa lagu war geliyay diyaaraddii waday in ay dib u celiso.

Ilaa iyo hadda dowladda Sacuudigu wax faahfaahin ah kama aysan bixin arrintaan.Dadka reer Nigeria ayaa aad ula yaabay oo is waydiinaya waxa sababay in fiisaha lagala noqdo iyagoo maray dhamaan hababkii sharciga ahaa.

Dadkaan ayaa warbaahinta guduhu tabisay in Cumro ugu socdeen xaramka balse dib loo soo celiyay.