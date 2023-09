Wax ka ogow calaamaddaha bilowga ah ee cudurka Kansarka oo haddii la ihmaaliyo khatar galin kara noloshaada

Marka ay dadku maqlaan erayga Kansar, waxa durba ku soo dhacaya cudur khatar badan oo aan laga kicin. Laakiin tan iyo dhammaadkii todobaatameeyadii waxa sedex jibaarmay dadka ka badbaaday, iyadoo sababta lagu sheegay hindisaha la hal abuuray ee baaristiisa, xaqiiqadu waxay tahay in bukaanno badan ay ka badbaadi karaan waxyeellada cudurka haddii xili hore la iska baaro oo la ogaado.

Dhibaatada waxa lagu sheegay in aynaan muhiimad siin dhakhtarka, waxan ogaan karnaa calaamaddaha bilowga ee cudurka haddii xili hore la sameeyo baaris.

Sida laga soo xigtay cilmi baaris ay sameysay hay’adda daraasaadka kansarka ee UK, kala bar dadka Biritishka ah ayaa la ogaaday in wax uun calamaaddo ah oo cudurka ah lagu arkay, laakiin kaliya 2% ayaa isaga shakisnaa.

Katrina Whittaker oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda London, isla markaana hoggaaminaysay daraasaddan ayaa sheegtay: “Dadku waa inaanay u malayn inaan dhiiragalinano in shaki iyo waswaas ku dhaco balse in dadku ka fikiraan caafimaadkooda xili kasta, isla markaana aan laga xishoon in dhakhtarka loo tago.”

Haddaba halkan ka eeg 10 calaamaddood ee aad uga shakin karto in cudurka kansarka uu jiro

1-Miisaankaaga oo yaraada

2-Qandho

3-Daal

4-Maqaarka oo isbadalla

5-Calool xanuun

6-Nabarro aan bogsanayn

7-Dhiigbax

8-Boog jirka ah

9-Wax cunista oo qofka dhibta

10-Qufac joogta ah