“Waxaanu cadaynaynaa in aanu aqbalnay go,aamadii ay xalay soo saareen gudiga Habarjeclo”. Cirro

Musharaxa Madaxweyne ee Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilahi cirro ayaa Shir Jaraid oo uu ku qabtay Hargeysa waxa uu kaga Hadlay go’aankii ay xalay soo saaren guddiga madaxdhaqameedka Heclo waxanu Mr Cirro sheegay inuu go’aankaa xalay la soo saray Sidiida ku qaatay “ Anniga oo tixgelinaya in Hoggaanka Xisbiga WADDANI ergada siiyey kalsooni buuxda oo aan wax shuruudi ku xidhnayn, anniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca Xisbiga WADDANI dhammaantii, waxa aan halkan ka caddeynayaa in aan aqbalnay go’aannadii ay xalay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta wadday ee Beelweynta Habar Jeclo.

Damiirkayga nool ayaa i faraya xitaa haddii ay igu adag tahay in aan yeelo wax kasta oo maslaxadda umaddaydu ku jirto si aan u xaqiijiyo in aanu go’in xadhigga isku haynta shacbiga reer Somaliland. “Tanaasulka waxa aan u aqaannaa ficilka dadka bisil ee hoggaamiyayaasha ah”. musharrax Cirro

Musharax Cabdiraxmaan ciro ayaa isaga oo Hadalka Sii wata waxa uu sheegay inaanu siyaasada u soo galin inuu daadiyo dhiiga shacabkiisa waxanu yidhi “Annigu siyaasadda uma iman inaan dhiig daadiyo, in aan dadka kala qoqobo oo aan kala qeybiyo, in aan nacayb ku kala dhex abuuro, in aan cid ka aar-goosto, in aan xoolo ka urursado, maanta waxaa xaqiiqo ah oo run ah in aan dalkan nina xoog ku haysan karin kuna xukumi karin, nin kale-na aan xoog iyo qori caaradii ku qabsan karin.”