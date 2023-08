Wararkii ugu dambeeyay ee Ceelbuur oo shalay ay ciidamada dowladda Somaliya la wareegeen

Quote Message: Ceelbuur shalay aya la galay miina baarid ayaa ku socotay ilaa xalay ilaa maanta, loona diyaar gareynayo in dowladda iyo madaxda timaado from Abshir Cabdi Sheekhow Wasiirka warfafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow

