Waa maxay maaddada kansarka sababto oo lagu daro cabitaanno ay Soomaalidu isticmaasho

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa aspartame ku dartay liiska maaddooyinka sababa kansarka, maadadaas oo lagu daro cabitaano kala duwan waxaana kamid ah cabitaanka shirkadda Coca Cola ee loo yaqaan Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max, iyo 7 Up Free.

Balse waxaa la sheegay in hadii aspartame loo isticmaalo qiyaasta loogu tala galay maalin kasta, inay yareynayso khatarta kansarka, haddiise qofku si xad dhaaf ah u adeegsado ay halisteeda badantahay.

Digniinta WHO ayaa soo baxday kaddib markii laba koox oo ka tirsan hay’adda ay baaritaan ku sameeyeen badqabka aspartame iyo inay sababi karto kansar.

Maaddada aspartame ayaa waxay laba boqol oo mar ka macaantahay sonkorta, sidaas darteed kalooriyad la’aan ayey bixisaa dhadhanka macaanka.Daraasad