Madaxweynaha Ugandha oo ka caafimaaday cudur laga helay

Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inuusan hadda qabin cudurka Covid-19 oo dhawaan laga helay. Dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa xanuunka laga helay Museveni, waxasae uu hadda sheegay inuu ka caafimaaday wax uu ku tilmaamay “cadow”.

Markii la shaaciyay dhawaan madaxweynaha Uganda inuu cudurku qabo ayaa siyaabo kala duwna looga falceliyay.Wuxuu ku booriyay dadka dalkiisa in ay raacaan tillaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurka isla markaana ay iska ilaaliyaan cabista sigaarka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya.

Sidoo kale wuxuu sheegay in ay sameeyaan jimicsi ayna cunaan cuntooyinka caafimaadka leh ee Afrikaanka.Inkastoo ururka caafimaadka Adduunka ee (WHO) uu shaaciyay in Covid ka dhamaaday dunida haddana wali waa xaalad caafimaad oo taagan oo khatarteeda leh.