Lix ka mid ah booliska Switzerland oo loo maxkamadeynayo dhimashada nin Nigerian ah

Lix sarkaal oo booliis ah ayaa lagu wadaa in maxkamad lagu soo taago dalka Switzerland, kuwaas oo lagu eedeyay in ay dil bareer ah u geysteen nin u dhashay Nigeria shan sano ka hor.

Mike Ben Peter ayaa dhintay kadib markii lagu xiray magaalada Lausanne.

Booliiska ayaa sheegay in ay adeegsadeen farsamooyin caadi ah si ay gacanta ugu dhigaan ninka lagu eedeeyay in uu ka ganacsanayay daroogada. Ciidamada ayaa dhulka ku qabtay kadib markii uu diiday in la baaro.

Difaaca ayaa ah in lagu doodo in Mike Ben Peter dhimashadiisa ay u badan tahay inay ka dhalatay dhibaatooyin caafimaad oo hoose.

Qoyska ninka dhintay iyo kooxaha ka soo horjeeda cunsuriyiinta ee Switzerland ayaa barbar socda dilkii George Floyd, oo ay booliiska Maraykanka ku dileen magaalada Minneapolis.