Hoggaamiyaha Tunisia oo mar kale soo muuqday si uu meesha uga saaro hadalada ku saabsan caafimaad darradiisa

Madaxweynaha Tunisia, Kais Saied, ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday meel fagaare ah ku dhawaad ​​laba toddobaad isagoo dhaleeceeyay mucaaradka oo su’aal ka keenay xaaladdiisa caafimaad.

Muuqaal la soo dhigay barta internetka ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay wararka la’isla dhexmarayo ee sheegaya in uu u xanuunsanayo si maskaxiyan ah, wuxuuna mucaaradka ku eedeeyay in ay isku dayayaan in ay dhibaato abuuraan.

Isagoo marmar qufacaya inta u uku jiray qudbaddiisa, ayuu sheegay in xiisad aan la abuurin haddii uu qabo hargab.

Madaxweyne Sacid ayaa digreeto ku xukumayay dalka tan iyo markii uu xukunka la wareegay 2021-kii, sannadkii horena waxa uu ku khasbanaaday sharci siinaya xafiiskiisa awood aan xaddidnayn.