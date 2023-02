“ciidamo federaal ah oo xalay la wareegay Madaxtooyada Deegaanka Soomaalida iyo amniga Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar”

Ma jiro war ka soo baxay Dawladda Federaalka ee Itoobiya oo ku saabsan ciidamadan baadhista ku wada Madaxweyne Cagjar, hase yeeshee warar xogogaal ah ayaa tibaaxay in cabasho laga gudbiyey Ciidamo Liyuu Boolis ah oo ka dagaalamay Laascaanood ay keentay in dawladda dhexe ee Itoobiya qaado tallaabooyin ay ka mid yihiin in Ciidamada Federaalka ah la keeno Xuduudda u dhexaysa Somaliland iyo Itoobiya, halka laga fogeeyey kuwa Liyuu Booliska, iyada oo baadhistan ay qayb ka tahay xogogaal u noqoshada dawladda Federaalka ee faro gelinta lagu eedaynayo in ciidamo Itoobiyaan ahi ka dagaalamayaan Sool.