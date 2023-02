Haweenay ka mid ah shacabka Muqdisho oo ku eedeysay mamaulka gobolka Banaadir inuu ka gowracay lo’ ay ganacsi u wadatay

Iyadoo maalmihii la soo dhaafay maamulka gobolka Banaadir uu gooracayay lo’ ay sheegeen in lagu soo dayay waddooyinka magaalada Muqdisho dadkii lahaana ay dhagaha ka furaysteen digniino loo jeediyay oo ahaa in xoolahooda ay ka saran magaalada ayaa hadda waxaa soo baxaya dad ka cabanaya arrintaas kuna eedeyay mamaulka gobolka Banaadir in lo’ loo waday suuqa kawaanka ay wadad ka qabsadeen kadibna ay gowraceen.

Haweeya Xasan Axmed oo ka mid ah haweenka ka gancsada hilibka lo’ada ayaa sheegtay in in ka badan 10 lo’ ah oo ay soo iibsatay lana canshuuray la gowracay ilaa iyo haddana wax jawaab ay ka la’dahay mas’uuliyiinta maamulka.