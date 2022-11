“Waa Kelmad Dhaawacaysa Wada-jirka iyo Wax Wada-lahaanshaha Somaliland!” Xukuumadda

Hargeysa (OWN)- Xukuumadda Somaliland, ayaa mar kale ku celisay In Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanu mar keliya joojin in laga Wada-hadlo isla-markana Xal laga gaadho khilaafka Mudada ka taagan doorashooyinka Madaxtooyada iyo Ururrada siyaasadda, xilli walbana uu diyaar u yahay, balse Xisbiyada Mucaaradka ahi ay doonayaan inay meesha ka saaraan xuquuqda Muwaadiniintu u leeyihiin inay Ururro-siyaasadeed furtaan, dalkana laga qabto Doorashada Ururrada, taasi oo uu sheegay Xukuumaddu diyaar u tahay.